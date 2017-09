HUGH HEFNER- EN FORKJEMPER MOT RASISME, OG FOR FEMINISME.

24.02.2016 - 22:42







Torsdag 28 september. 2017

Jeg våkner opp med datteren min, og går rett inn på nyhetene. Klokken er syv. Jeg begynner å gråte. Først jeg blir trist. Så redd.

Hugh Hefner er død. 91 år gammel. Han skulle da aldri dø? Som symbolet og ikonet han var for 'liberalisme'. Mannen jeg hadde som forbilde da jentene i klassen ville bli Gro Harlem eller husmødre på Frogner.

Nå trenger vi mennesker som Hefner som aldri før, og det er med sorg jeg oppdaterer innlegget fra i fjor.

Men et ørlite håp er der: mannen var en god far som oppdro barn med gode fordomsfrie verdier.

La oss håpe stafettpinnen går i arv.

Hugh Hefner. RIP

Onsdag 24 februar. 2016

Vi elsker Hugh Hefner av mange grunner. Han stod for en sunn liberalisering av sex verden trengte på femti- tallet, han er idealist, han er filantrop og han er den som ga en lang marsj i om du var hvit eller svart. På en tid da raseblanding var på linje med å være kommunist.



Dick Van Dyke, komikeren fra Chitty Chitty Bang Bang, hadde med et farget par i serien sin 'The Dick Van Dyke' show, og stod for en aldri så liten skandale i 1963. Og døråpner. Det vi ikke må glemme er at noen hadde åpnet døren allerede, og at den mannen huskes best for pupper og damer med kaninører. Typisk.

Vet du ikke hvem Hugh Hefner er, så er det mannen som grunnla genistreken Playboy. I dag tror folk flest han er en gammel gris i slåbråk med koner på 25 år. Selv er han født i 1927.



I 1953 ga Hefner ut sitt første blad. Marilyn Monroe var naken på coveret og opplaget var 50 000. I løpet av få år hadde han utviklet et blad for menn med en logo som han valgte fordi den var 'humoristisk og sexy'. Flere sier leende at man lissom leste Playboy på grunn av artiklene og ikke på grunn av nakne midtside- piker. Vel. Artiklene var faktisk på et nivå som kunne konkurrere med et hvert intellektuelt eller politisk tidsskrift og mannen blandet sex med underholdning, trender, - ismer og tiltrakk seg raskt de mest spennenede navnene innen litteratur, journalisme, film og TV.



TV, ja. I 1959 tok Hefner med seg Playboy- filosofien til TV- ruten. Først Playboy' Penthouse og siden Playboy After Dark. Begge showene var designet for å se ut som du ble med inn i Hefners kule leilighet, med gjester som stakk innom. Vanlige kvinner og menn, som så bra ut. Og ikke bare hvite mennesker. Svarte par var inkludert i festivitetene, og fikk ofte regjere alene i ruten. På en tid hvor denne minglingen mildt sagt var- uhørt.

Svarte artister underholdt, og stjerner som Sammy Davis Jr og Dizzy Gillespie opptrådte titt og ofte. Men Hefner fikk også med mindre kjente raseblandete band som the Gateway Singers og andre grupper av samme sort som plaget ledelsen i CBS. Gateway Singers ble blant annet kansellert fra The Ed Sullivan Show.

Komikeren og aktivisten Dick Gregory poengterer at selv svarte aldri hatt sett disse artistene før Hefner tok dem med i showene sine. Selv fikk Gregory gjennombruddet sitt i 1961 takket være Hefners show.



Hefner hadde åpnet nattklubbene sine et år tidligere, med Playboy bunniene som serverte i små baderakter med kaninører og en liten kanin- hale. Klubben var en umiddelbar suksess og franchise av stedet ble åpnet over hele Statene etter hvert. Menn betalte $25 dollar for en medlems- nøkkel, og disse ble raskt et status- symbol. Nøkkelen garanterte tilgang til alle klubbene, men det ble fort et problem i Sør- statene som praktiserte segresjon. Når klubbene i Miami og New Orleans nektet svarte, inndro Hefner franchise lisensen og insisterte på en intergrert politikk på alle klubbene.



Hefner valgte også Afro- Amerikanske kvinner som Playmates. Jennifer Jackson ble den første svarte Playmate i mars 1965. Dette var tre år før super- modell Naomi Sims fikk coveret på Ladies' Home Journal. Sports Illustrated ventet hele tredve år før de fikk sin første svarte forside- modell- Tyra Banks. I 1996. Altså over tredve år før Hefner gjorde det.



Hefner har gjort mye annet bra, og har vært liberal med hensyn til pot, og forbudet mot sodomi.

Han har gjort mye for kvinner også, og var en hippie med dress. Og privat jet- fly.





Vi takker rebellen, filantropen, og aktivisten Hefner for hva han har gjort for verdens kvinner og menn.



Hugh Hefner- en av de viktigste menneskene i moderne historie.

Denne dokumentaren er viktig, så tilgi stemmene...







